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НАТО опасается нападения рф: Страхи путина могут превратиться в оружие массового уничтожения

Общие новости
(1 голосов)

Также в Альянсе не исключают химической угрозы из-за поребрика

НАТО опасается нападения рф: Страхи путина могут превратиться в оружие массового уничтожения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В НАТО продолжают опасаться возможной атаки на Альянс со стороны страны-агрессора. Слова анонимного сотрудника НАТО приводит журналист Джефф Селдин в своем твиттере.

"За месяц войны россия не достигла ни одной из своих стратегических целей. Они остановились в продвижении на Киев, остановились в продвижении на Харьков и Чернигов. Ковровая бомбардировка Мариуполя - нужно было дойти до максимальной крайности, чтобы нарушать все моральные человеческие правила и идти на такую жестокость.

Страхи росии и путина могут превратиться в оружие массового уничтожения. Поэтому цель в виде НАТО выглядит очень реальной. Путин и его близкое окружение абсолютно неразумные. Их не волнуют человеческие жизни. Путин глубоко ненавидит наше общество, наши ценности. Поэтому Альянс тоже под угрозой.

НАТО ожидает две возможные атаки россией химическим оружием в Украине: проведение с фальшивым флагом или военными средствами. Под фальшивым флагом может быть атака на химическом заводе. В Украине есть много аммиака, который используется в сельском хозяйстве. Второй вариант - когда ядерное оружие будут использовать военные", - сказал анонимный сотрудник НАТО.

Ранее мы сообщали, что Североатлантический Альянс готовится предоставить Украине оборудования против химических и ядерных угроз.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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tamerlan58 (Львов)
23.03.2022 в 19:22
яка дурня !!!!
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