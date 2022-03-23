НАТО опасается нападения рф: Страхи путина могут превратиться в оружие массового уничтожения

В НАТО продолжают опасаться возможной атаки на Альянс со стороны страны-агрессора. Слова анонимного сотрудника НАТО приводит журналист Джефф Селдин в своем твиттере.

"За месяц войны россия не достигла ни одной из своих стратегических целей. Они остановились в продвижении на Киев, остановились в продвижении на Харьков и Чернигов. Ковровая бомбардировка Мариуполя - нужно было дойти до максимальной крайности, чтобы нарушать все моральные человеческие правила и идти на такую жестокость.

Страхи росии и путина могут превратиться в оружие массового уничтожения. Поэтому цель в виде НАТО выглядит очень реальной. Путин и его близкое окружение абсолютно неразумные. Их не волнуют человеческие жизни. Путин глубоко ненавидит наше общество, наши ценности. Поэтому Альянс тоже под угрозой.

НАТО ожидает две возможные атаки россией химическим оружием в Украине: проведение с фальшивым флагом или военными средствами. Под фальшивым флагом может быть атака на химическом заводе. В Украине есть много аммиака, который используется в сельском хозяйстве. Второй вариант - когда ядерное оружие будут использовать военные", - сказал анонимный сотрудник НАТО.