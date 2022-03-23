Провокация? На россии заявляют, что украинский снаряд упал в Белгородской области

Губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков в телеграме написал, что на территорию его области упал снаряд "со стороны Украины". Каких-либо доказательств сей неуважаемый персонаж не привёл, а только привёл эту информацию, как факт.

"Произошло ЧП - был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Поэтому для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах", - написав Гладков.

Заметим, что буквально сегодня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил, что со стороны эрефии готовится очередная порция провокаций.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом Вооруженные Силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников. Не верьте лжи оккупантов, доверяйте только официальной информации. Вооруженные Силы Украины никогда не нанесут ударов по о 'ектах гражданской инфраструктуры и мирных жителях, как это делают рашисты. Мы защищаем только свое, только на своей земле!", - написал Синегубов.