"Братья славяне". Российские фашисты стали раздавать пропагандистские листовки
Мышебратья
Фото: Оперативне командування "Північ"
Оккупационные войска российской передации стали распространять пропагандистские листовки, сообщает Операативное командование "Север" на своей странице в фейсбуке.
"В приграничных населенных пунктах Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что россия не воюет с мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова.
Наши украинские люди не поддаются на такие призывы, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего.
Поэтому, "братья-славяне", маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем.
Все будет Украина! Верьте в своих защитников! Вместе победим!", - пишут в оперативном командовании "Север".
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