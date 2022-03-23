"Братья славяне". Российские фашисты стали раздавать пропагандистские листовки

Оккупационные войска российской передации стали распространять пропагандистские листовки, сообщает Операативное командование "Север" на своей странице в фейсбуке.

"В приграничных населенных пунктах Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что россия не воюет с мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова.

Наши украинские люди не поддаются на такие призывы, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего.

Поэтому, "братья-славяне", маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем.

Все будет Украина! Верьте в своих защитников! Вместе победим!", - пишут в оперативном командовании "Север".