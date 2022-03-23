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"Братья славяне". Российские фашисты стали раздавать пропагандистские листовки

Общие новости
(2 голосов)

Мышебратья

"Братья славяне". Российские фашисты стали раздавать пропагандистские листовки

Фото: Оперативне командування "Північ"

UA-Футбол
Новина українською

Оккупационные войска российской передации стали распространять пропагандистские листовки, сообщает Операативное командование "Север" на своей странице в фейсбуке.

"В приграничных населенных пунктах Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что россия не воюет с мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова.

Наши украинские люди не поддаются на такие призывы, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего.

Поэтому, "братья-славяне", маршрут вашего движения уже проложен русским военным кораблем.

Все будет Украина! Верьте в своих защитников! Вместе победим!", - пишут в оперативном командовании "Север".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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DesnaUA (Чернигов)
23.03.2022 в 20:45
Ідіть на Х.У.Й!!!!
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2022 в 20:18
В українців братів-дебілів немає.
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+7
0
Юра с Амура (Дніпро)
23.03.2022 в 20:16
За 80 лет ума не добавилось и методы не поменялись. В первые месяцы войны, в 1941-ом, красные комиссары раскидывали над немцами листовки: "братья-рабочие, не слушайте командиров, выступайте против своих империалистов-угнетателей"...
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+7
0
sergei2020 (Черновцы)
23.03.2022 в 20:14
Відколи це СВИНОСОБАКИ стали слов*янами?
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+7
0
avatar
Степан Срака
23.03.2022 в 20:12
от баклани недотрахані
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+8
0

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