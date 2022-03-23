Для участия в переговорах. Зеленский попросил Байдена исключить Абрамовича из санкционного списка

The Wall Street Journal публикует интересную информацию.

По данным источника, президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить Романа Абрамовича из нового подготовленного санкционного списка санкций. Причина - участие последнего в переговорах с рф.

Источник пишет, что Зеленский попросил Байдена не спешить с введением новых санкций против Абрамовича, поскольку последний может стать посредником в мирных переговорах. Ранее Абрамовичу уже приписывали эту роль во время первых переговоров на территории Белоруссии.

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