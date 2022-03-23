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Для участия в переговорах. Зеленский попросил Байдена исключить Абрамовича из санкционного списка

Общие новости
(8 голосов)

Так пишут американские СМИ

Для участия в переговорах. Зеленский попросил Байдена исключить Абрамовича из санкционного списка

Getty Images

UA-Футбол
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The Wall Street Journal публикует интересную информацию.

По данным источника, президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить Романа Абрамовича из нового подготовленного санкционного списка санкций. Причина - участие последнего в переговорах с рф.

Источник пишет, что Зеленский попросил Байдена не спешить с введением новых санкций против Абрамовича, поскольку последний может стать посредником в мирных переговорах. Ранее Абрамовичу уже приписывали эту роль во время первых переговоров на территории Белоруссии.

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Напомним, что из-за ряда санкций, которые ввели против Роман Абрамовича, были заблокированы все счета "Челси".

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В статье: Роман Абрамович война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден
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Источник:
  The Wall Street Journal

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Комментарии (4)
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Karamba911 (Львів)
23.03.2022 в 22:00
Не сайт, а помойка... , ху..ню всяку постять. Ніби спецом. Розумію в мирний час, а у воєнний для чого?
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
23.03.2022 в 20:43
А какого уя оно в переговорах???
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+2
0
aleks68
23.03.2022 в 20:21
тупое зелёное .... с кем оно собралось договариваться?
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+2
-4
KadimXa (Харьков)
23.03.2022 в 20:38
Тупое ссыкливое чмо,здесь только ты.
Ответить
+3
-2

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