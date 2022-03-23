Для участия в переговорах. Зеленский попросил Байдена исключить Абрамовича из санкционного списка
Так пишут американские СМИ
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The Wall Street Journal публикует интересную информацию.
По данным источника, президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена исключить Романа Абрамовича из нового подготовленного санкционного списка санкций. Причина - участие последнего в переговорах с рф.
Источник пишет, что Зеленский попросил Байдена не спешить с введением новых санкций против Абрамовича, поскольку последний может стать посредником в мирных переговорах. Ранее Абрамовичу уже приписывали эту роль во время первых переговоров на территории Белоруссии.
Напомним, что из-за ряда санкций, которые ввели против Роман Абрамовича, были
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