Сирийцы отказались воевать за аквафреш
Пуйло остается наедине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сирийские войска отказываются вступать в войну на стороне российской недоимперии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в южных провинциях Сирии).
Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины.
Сирийский полковник не дал четкого ответа. Зато пообещал выйти на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-бригады".
На сегодняшний день предварительные обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются. Обещанную "легкую прогулку" изменили сообщения об упорных боях и высоких потерях россиян. Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия.
Известно, что российские оперативники также пытаются договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики", - сообщают в ГУР МО Украины.
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