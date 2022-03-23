Представитель Турции в ООН осудил россию за ее агрессию против Украины

От россии отворачиваются те, кого в кремле считали союзниками. Так, в среду, 23-го марта, резонансное заявление сделал постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу.

Он сказал, что с войной, которую развязала россия на территории Украины, невозможно смириться, и она не должна была начаться вообще:

"Турция никогда не смирится с этим, мы призываем к немедленному прекращению огня. В этой войне не может быть победителей. Эта война не должна была начинаться и немедленно должна прекратиться", - подчеркнул Синирлиоглу.

Турция ранее неоднократно выражала поддержку Украине и помогала нашей стране на практике, но также сохраняла конструктивные отношения с россией.