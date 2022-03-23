Представитель Турции в ООН осудил россию за ее агрессию против Украины
Поддержку кремль не находит
фото из открытых источников
От россии отворачиваются те, кого в кремле считали союзниками. Так, в среду, 23-го марта, резонансное заявление сделал постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу.
Он сказал, что с войной, которую развязала россия на территории Украины, невозможно смириться, и она не должна была начаться вообще:
"Турция никогда не смирится с этим, мы призываем к немедленному прекращению огня. В этой войне не может быть победителей. Эта война не должна была начинаться и немедленно должна прекратиться", - подчеркнул Синирлиоглу.
Турция ранее неоднократно выражала поддержку Украине и помогала нашей стране на практике, но также сохраняла конструктивные отношения с россией.
"Мы призываем к немедленному прекращению огня в Украине, россия должна прекратить агрессию против этой страны, они должны немедленно покинуть территорию суверенного государства без всяких условий", - безапелляционно призвал Синирлиоглу.
Популярное сейчас
- Зеленский присвоил трем офицерам звание бригадных генералов
- Ярмоленко: Англичане говорят, что кроме украинцев никто бы не осмелился пойти против россии
- Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину
- Бойцы ВСУ показали какие шлемы выдает "сверхдержава" для своей "второй армии в мире"
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 00:38 Украинские Артиллерийские системы, танки и самолеты. Генштаб ВСУ рассказал, сколько вражеской техники было уничтожено за сутки
- 00:25 Украинские Владимир Зеленский анонсировал возможный визит в Украину Папы Римского
- 23:54 Украинские Генпрокуратура Украины завела дело об изнасиловании против одного из российских оккупантов