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Представитель Турции в ООН осудил россию за ее агрессию против Украины

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Поддержку кремль не находит

Представитель Турции в ООН осудил россию за ее агрессию против Украины

фото из открытых источников

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От россии отворачиваются те, кого в кремле считали союзниками. Так, в среду, 23-го марта, резонансное заявление сделал постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу.

Он сказал, что с войной, которую развязала россия на территории Украины, невозможно смириться, и она не должна была начаться вообще:

"Турция никогда не смирится с этим, мы призываем к немедленному прекращению огня. В этой войне не может быть победителей. Эта война не должна была начинаться и немедленно должна прекратиться", - подчеркнул Синирлиоглу.

Турция ранее неоднократно выражала поддержку Украине и помогала нашей стране на практике, но также сохраняла конструктивные отношения с россией.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня в Украине, россия должна прекратить агрессию против этой страны, они должны немедленно покинуть территорию суверенного государства без всяких условий", - безапелляционно призвал Синирлиоглу.

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В статье: война с Россией
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