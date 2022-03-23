В Киеве от ракетных обстрелов погибла журналистка российского издания
Издания, которое пытается говорить правду
фото из открытых источников
В Киеве от ракетных обстрелов скончалась журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина. Об этом написало само СМИ, а также подтвердили Вооруженные силы Украины.
Баулина выполняла редакционное задание. Она снимала разрушения в Подольском районе столицы после ракетного удара, когда место снова обстреляла россия. Вместе с ней погиб еще один гражданский человек, двое получили ранения и попали в госпиталь.
Напомним, что The Insider считается на россии "иностранным агентом", основатель издания объявлен российскими властями в розыск.
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