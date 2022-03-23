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Секретарь СНБО объяснил, что может означать исчезновение из публичного пространства министра обороны рф шойгу

Общие новости
(3 голосов)

Крысы начинают грызться между собой?

Секретарь СНБО объяснил, что может означать исчезновение из публичного пространства министра обороны рф шойгу

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

UA-Футбол
Новина українською

Как известно, министр так называемой обороны российской федерации шойгу вот уже больше десяти дней не появляется в публичном пространстве. В последний раз он был перед теле- или фотокамерами 11-го марта. На ситуацию уже отреагировали не только журналисты, но и Офис президента Украины.

Также свое мнение по поводу исчезновения из публичного пространства шойгу высказал секретарь СНБО Украины Сергей Данилов. Его цитирует "Украинская правда" со ссылкой на эфир общенационального телемарафона.

"Сейчас происходит выяснение, кто сделал такую подставу, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую ​​авантюру. Сейчас там проходит выяснение отношений между их структурами. ФСБ тыкает пальцем, что это военные недоработали, военные – что недоработали другие структуры.

Очень многие генералы, которых они уже поменяли. Они считают, что они уже будут новыми силами совершать наступление на наши территории. Я могу сказать, что им это не поможет", – сказал секретарь СНБО.

Также Данилов заметил, что эта война, которую развязала россия, уничтожит прежде всего ее же саму и все то, что путин строил в течение 22-х лет своего правления.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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DONCHANYN (ДОНЕЦК)
23.03.2022 в 22:15
Когда уже по рашаТВ пойдет ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО... Жду не дождусь.
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