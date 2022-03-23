Верещук заявила о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Во время своего интервью от 23.03.2022 Суспільному вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила о планах обменять пленных моряков с острова Змеиный. Вместо них могут отдать одиннадцать российских моряков, попавших в плен ВСУ.

"Здесь есть моряки, мы, кстати, спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей", - сказала Ирина Верещук.

"В российской федерации изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", - отметила чиновник.

Верещук поставила под сомнение возможность полного паритетного обмена (моряка на моряка, сапера на сапера и т.д.).

Добавим, что остров Змеиный 24-го февраля атаковали российские войска. Украинские пограничники, не имея помощи, оказались под обстрелом, но не согласились сдать позиции. Сначала говорилось, что украинские защитники погибли, но вскоре было выдвинуто предположение, что их могли захватить в плен. Впоследствии ВСУ благодаря анализу видеоматериалов идентифицировали моряков с остова Змеиный. Они оказались живы.