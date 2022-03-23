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Источник: На войне ликвидирован тесть террориста Гиркина Сергей Ситоленко

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Источник: На войне ликвидирован тесть террориста Гиркина Сергей Ситоленко

Фото - твиттер

UA-Футбол
Новина українською

Украинский офицер Анатолий Штефан распространил информацию о том, что на войне был убит тесть террориста Игоря "Стрелкова" Гиркина Сергей Ситоленко. Постарался снайпер.

Коллаборант был убит под Авдеевкой. Сергей Ситоленко по позывному "Сытый" воевал против Украины с 2014-го года, то есть, с момента оккупации Крыма и создания псевдореспублик на Донбассе. Зять Ситоленко Игорь Гиркин был одним из "основателей ДНР".

Эту информацию на своей странице в соцсети подтверждает и сам Игорь Гиркин.

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В статье: война с Россией
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