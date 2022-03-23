Источник: На войне ликвидирован тесть террориста Гиркина Сергей Ситоленко
Ждем официальную информацию
Фото - твиттер
Украинский офицер Анатолий Штефан распространил информацию о том, что на войне был убит тесть террориста Игоря "Стрелкова" Гиркина Сергей Ситоленко. Постарался снайпер.
Тесть "Гиркина" Стрелкова...— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 23, 2022
Ситоленко Сергей позывной "Сытый", с 2014-го года проходивший службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал спокойствия воинам ЗС України.
Дякую снайперу Сил оборони України.
Слава Нації ????????
ворогам????
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Коллаборант был убит под Авдеевкой. Сергей Ситоленко по позывному "Сытый" воевал против Украины с 2014-го года, то есть, с момента оккупации Крыма и создания псевдореспублик на Донбассе. Зять Ситоленко Игорь Гиркин был одним из "основателей ДНР".
Эту информацию на своей странице в соцсети подтверждает и сам Игорь Гиркин.
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