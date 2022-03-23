Источник: На войне ликвидирован тесть террориста Гиркина Сергей Ситоленко

Украинский офицер Анатолий Штефан распространил информацию о том, что на войне был убит тесть террориста Игоря "Стрелкова" Гиркина Сергей Ситоленко. Постарался снайпер.

Тесть "Гиркина" Стрелкова...

Ситоленко Сергей позывной "Сытый", с 2014-го года проходивший службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал спокойствия воинам ЗС України.

Дякую снайперу Сил оборони України.

Слава Нації ????????

ворогам????

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/Jht4hlgp5e — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 23, 2022

Коллаборант был убит под Авдеевкой. Сергей Ситоленко по позывному "Сытый" воевал против Украины с 2014-го года, то есть, с момента оккупации Крыма и создания псевдореспублик на Донбассе. Зять Ситоленко Игорь Гиркин был одним из "основателей ДНР".

Эту информацию на своей странице в соцсети подтверждает и сам Игорь Гиркин.