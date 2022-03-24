В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС бурлит лесной пожар

Вокруг Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения бурлит пожар. Украина уже передала информацию в МАГАТЭ.

Организация написала следующее сообщение в твиттере:

"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской AEС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое не является существенным поводом для беспокойства".

Также информацию подтверждает сайт Верховной Рады Украины, отмечая, что имеют место семь центров возгорания. Данные основаны на спутниковых снимках Sentinel-2 европейского космического агентства.

"Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога", - говорится в сообщении ВРУ.

Также речь идет о том, что из-за действий оккупантов на Чернобыльской АЭС ухудшился ряд показателей.

Добавим, что российские оккупанты временно установили контроль над Чернобыльской АЭС 26-го февраля. С тех пор проходят провокации и ядерный шантаж со стороны российской федерации.