В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС бурлит лесной пожар
Это очень плохо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вокруг Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения бурлит пожар. Украина уже передала информацию в МАГАТЭ.
Организация написала следующее сообщение в твиттере:
"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской AEС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое не является существенным поводом для беспокойства".
Также информацию подтверждает сайт Верховной Рады Украины, отмечая, что имеют место семь центров возгорания. Данные основаны на спутниковых снимках Sentinel-2 европейского космического агентства.
"Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога", - говорится в сообщении ВРУ.
Также речь идет о том, что из-за действий оккупантов на Чернобыльской АЭС ухудшился ряд показателей.
Добавим, что российские оккупанты временно установили контроль над Чернобыльской АЭС 26-го февраля. С тех пор проходят провокации и ядерный шантаж со стороны российской федерации.
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