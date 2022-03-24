Пентагон сообщает, что украинские войска оттеснили российских оккупантов на 25 км в восточном направлении от Киева

Американское издание CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, сообщает об успешной операции украинских войск возле Киева. Как говорится в сообщении, ВСУ оттеснили врага на 25 километров восточнее Киева по сравнению с тем, что было за прошедшие сутки.

"Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева к востоку, что на 25-35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.

Также представитель Пентагона сказал, что и по другим направлениям под Киевом российские войска если не отступают, то в лучшем случае пытаются окопаться и закрепиться на своих позициях.

В то же время, есть попытки активизации на Донбассе. Там проходят попытки продвижения русских войск вглубь.