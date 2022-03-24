Пентагон сообщает, что украинские войска оттеснили российских оккупантов на 25 км в восточном направлении от Киева
Враг не пройдет
Getty Images / Global Images Ukraine
Американское издание CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, сообщает об успешной операции украинских войск возле Киева. Как говорится в сообщении, ВСУ оттеснили врага на 25 километров восточнее Киева по сравнению с тем, что было за прошедшие сутки.
"Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева к востоку, что на 25-35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.
Также представитель Пентагона сказал, что и по другим направлениям под Киевом российские войска если не отступают, то в лучшем случае пытаются окопаться и закрепиться на своих позициях.
В то же время, есть попытки активизации на Донбассе. Там проходят попытки продвижения русских войск вглубь.
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