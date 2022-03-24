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Зеленский: Мы продержались уже в разы дольше, чем враг рассчитывал

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Но впереди еще борьба

Зеленский: Мы продержались уже в разы дольше, чем враг рассчитывал

president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеосообщении обратился не только к украинскому народу, но и к зарубежным партнерам. Глава государства призвал поддержать Украину мирными митингами:

"Люди со всего мира должны выйти на улицы, площади, и говорить о том, что мир важен. Что свобода важна. Что Украина – важна. Выходите с украинской символикой. Пусть мир вас увидит и услышит".

Также Зеленский обратился к тем гражданам россии, кто еще способен думать:

"Российское государство собирает налоги со своих граждан для того, чтобы делать их беднее. Чтобы на эти деньги распространять пропаганду на ТВ, изолировать их от мира и иметь возможность управлять. Россияне, если вы можете покинуть страну, чтобы не отдавать ей свои налоги – сделайте это".

И традиционно – об анонсе важных событий:

"24-го марта в Брюсселе состоятся сразу три важных саммита: НАТО, Евросоюза и Большой семерки. Мы ждем серьезных шагов от политиков. Но знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. Интересы войны.

Мы просили закрыть небо, просили дать оружие. Мы просили поддержки. Мы должны вместе не допустить, чтобы россия кого-то сломала. Мы ждем помощи. И мы продержались уже в разы дольше, чем враг рассчитывал", – сказал Президент Украины.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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