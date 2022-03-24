А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки

Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в фейсбук сообщило об одиннадцати пораженных воздушных целях врага за последние сутки, 23-го марта.

Особенно бросается в глаза количество самолетов – семь.

Полная информация:

23-го марта 2022-го года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов:

7 самолетов;

1 вертолет;

1 БпЛА (ОТР);

2 крылатые ракеты.

Напомним, ранее Пентагон сообщал о том, что ВСУ удалось оттеснить врага на 25 километров от Киева в восточном направлении.