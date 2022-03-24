УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
В тренде

А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки

Общие новости
(1 голосов)

Спойлер – много

А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки

Фото: APA

UA-Футбол
Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в фейсбук сообщило об одиннадцати пораженных воздушных целях врага за последние сутки, 23-го марта.

Особенно бросается в глаза количество самолетов – семь.

Полная информация:

23-го марта 2022-го года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов:

  • 7 самолетов;
  • 1 вертолет;
  • 1 БпЛА (ОТР);
  • 2 крылатые ракеты.

Напомним, ранее Пентагон сообщал о том, что ВСУ удалось оттеснить врага на 25 километров от Киева в восточном направлении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...