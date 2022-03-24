А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
Спойлер – много
Фото: APA
Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в фейсбук сообщило об одиннадцати пораженных воздушных целях врага за последние сутки, 23-го марта.
Особенно бросается в глаза количество самолетов – семь.
Полная информация:
23-го марта 2022-го года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов:
- 7 самолетов;
- 1 вертолет;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 2 крылатые ракеты.
Напомним, ранее Пентагон сообщал о том, что ВСУ удалось оттеснить врага на 25 километров от Киева в восточном направлении.
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Источник:Фейсбук
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