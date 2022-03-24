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Генштаб ВСУ сообщил, что рф для доукомплектования привлекает вернувшихся после командировки из Сирии

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Генштаб ВСУ сообщил, что рф для доукомплектования привлекает вернувшихся после командировки из Сирии

фото - фейсбук

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Генштаб ВСУ подвел итоги очередных суток войны с россией. Прошел уже месяц, наши защитники мужественно держат защиту, а враг не добился стратегических преимуществ.

Поэтому ищет резервы: "В военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии".

"Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь в российской агрессии против Украины. По имеющимся данным, вблизи украино-белорусской границы находятся до 4 БТГр из состава вооруженных сил республики Беларусь", - пишет Генштаб.

И отдельно по каждому из направлений:

- на Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Глебовка, Лютеж, Лебедевка. Вдоль линии столкновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных ограждений. В течение дня противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Калиновка, Горинка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева;

- на Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять город Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины;

- на Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по городу Харькову, активных наступательных действий подразделениям оккупационных войск провести не удалось;

- в направлении Изюма оккупантами предпринята попытка прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои;

- на Донецком направлении противник ведет обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивают на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь. Активно ведет разведку, пытается продвигаться вперед, проходя позиции наших войск и мест сопротивления не вступая в бой.

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В статье: война с Россией
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