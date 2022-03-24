ВСУ успешно контратакуют под Киевом - британская разведка
Все идет по плану
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина усиливает давление на российские войска к северо-востоку от Киева. Вдоль той оси вражеские силы сталкиваются со значительными проблемами. А именно – со снабжением и моральным духом.
Об этом сообщили в британской разведке, описывая ситуацию относительно российского вторжения по состоянию на 23 марта.
В разведке Великобритании подчеркнули, что ВСУ успешно контратакуют российские позиции в городах в окрестностях столицы и, вероятно, вернули себе Макаров и Мощун. "Есть реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут оцепить российские подразделения в Буче и Ирпене", – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее в среду в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. К сожалению, многие ближние деревни еще находятся в оккупации.
"Вполне вероятно, что успешные контратаки со стороны Украины повредят способность российских войск реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", – считают в Лондоне.
Отметим, что в четверг американское издание CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, сообщило об успешной операции украинских войск возле Киева. Как говорится в сообщении, ВСУ оттеснили врага на 25 километров восточнее Киева по сравнению с тем, что было за прошедшие сутки.
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