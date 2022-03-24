Как действовать в случае химической атаки - ИНСТРУКЦИЯ

Российские пропагандистские средства массовой информации ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Как отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, так враг «обрабатывает» население России относительно факта применения химического оружия «националистами против мирного населения». Центр подчеркивает, что в Украине нет таких лабораторий. При этом дает инструкцию, что нужно делать в случае химической атаки .

Следует:

Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.

Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

Включить ТВ или радио для получения инструкций.

Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки: