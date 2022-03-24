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Как действовать в случае химической атаки - ИНСТРУКЦИЯ

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Как действовать в случае химической атаки - ИНСТРУКЦИЯ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские пропагандистские средства массовой информации ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Как отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, так враг «обрабатывает» население России относительно факта применения химического оружия «националистами против мирного населения». Центр подчеркивает, что в Украине нет таких лабораторий. При этом дает инструкцию, что нужно делать в случае химической атаки.

Следует:

  • Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.
  • Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
  • Включить ТВ или радио для получения инструкций.
  • Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

  1. Возьмите аптечку.
  2. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
  3. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
  4. Покиньте помещение по лестнице.
  5. Не прикасайтесь на улице к любым предметам.
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В статье: война с Россией
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