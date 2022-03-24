Как действовать в случае химической атаки - ИНСТРУКЦИЯ
Это может спасти вам жизнь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российские пропагандистские средства массовой информации ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Как отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, так враг «обрабатывает» население России относительно факта применения химического оружия «националистами против мирного населения». Центр подчеркивает, что в Украине нет таких лабораторий. При этом дает инструкцию, что нужно делать в случае химической атаки.
Следует:
- Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.
- Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
- Включить ТВ или радио для получения инструкций.
- Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
В случае эвакуации во время химической атаки:
- Возьмите аптечку.
- Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
- Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
- Покиньте помещение по лестнице.
- Не прикасайтесь на улице к любым предметам.
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