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Жизнеутверждающий фейерверк. В Бердянске ВСУ уничтожили десантный российский корабль "Орск"

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Буква "С" в названии корабля очевидно лишняя

Жизнеутверждающий фейерверк. В Бердянске ВСУ уничтожили десантный российский корабль "Орск"

вмс рф

Новина українською

В порту временно оккупированного украинского города Бердянск был уничтожен огромный российский десантный корабль под негордым названием "Орск". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Украины в своем Facebook.

"Орск" Черноморского флота рф зашел в Бердянск 21 марта для доставки военной техники российским оккупантам, а также боеприпасов. Якобы "орки" должны были перебросить их в Мариуполь.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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