Нарезаем кусками. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях армии РФ по состоянию на 24 марта
+200 орков и еще много чего
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях российской армии по состоянию на утро 23 марта.
За прошедшие сутки украинская армия уничтожила около 200 человек, общая цифра составляет около 15800 солдат.
В среду враг потерял 13 танков, в настоящее время их общее число потерь составляет 530 единиц. Количество уничтоженных боевых бронированных машин увеличилось на 19 – всего 1597. Также ВСУ обезвредили 13 единиц артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня – (280 и 82 в целом).
Количество уничтоженных средств ПВО осталось без изменений – 47 единиц.
За месяц войны было уничтожено 108 самолетов (+7 за сутки), 124 вертолета и 50 беспилотников (+8 за сутки).
Также ВСУ уничтожили 1033 единицы автомобильной техники, 72 цистерны, 16 единиц специальной техники и 4 корабля/катера.
Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Популярное сейчас
- "Наш маленький украинец". Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом
- В блокадном Мариуполе из-за обвала дома погибла молодая гимнастка
- Секретарь СНБО объяснил, что может означать исчезновение из публичного пространства министра обороны рф шойгу
- Россияне выстрелили Буком из двора школы под Киевом. Правый сектор засек и уничтожил врага – ВИДЕО
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
Новости по теме
- 01:11 Украинские Генштаб ВСУ сообщил, что рф для доукомплектования привлекает вернувшихся после командировки из Сирии
- 00:57 Украинские А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- 00:50 Украинские Зеленский: Мы продержались уже в разы дольше, чем враг рассчитывал