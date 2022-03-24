Нарезаем кусками. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях армии РФ по состоянию на 24 марта

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях российской армии по состоянию на утро 23 марта.

За прошедшие сутки украинская армия уничтожила около 200 человек, общая цифра составляет около 15800 солдат.

В среду враг потерял 13 танков, в настоящее время их общее число потерь составляет 530 единиц. Количество уничтоженных боевых бронированных машин увеличилось на 19 – всего 1597. Также ВСУ обезвредили 13 единиц артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня – (280 и 82 в целом).

Количество уничтоженных средств ПВО осталось без изменений – 47 единиц.

За месяц войны было уничтожено 108 самолетов (+7 за сутки), 124 вертолета и 50 беспилотников (+8 за сутки).

Также ВСУ уничтожили 1033 единицы автомобильной техники, 72 цистерны, 16 единиц специальной техники и 4 корабля/катера.

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.