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Western Union с 24 марта прекратила переводы денег в эрефию

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Изоляция продолжается.

Western Union с 24 марта прекратила переводы денег в эрефию

Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

С каждым днем изоляция немытой росии от цивилизованного мира продолжается все активнее.

Сегодня стало известно, что крупнейший сервис по переводу денег Western Union прекращает принимать платежи в эрефию.

Иначе говоря, денежные средства, которые отправили из рф все еще можно получить за границей без ограничений.

А вот при попытке отправить деньги в мордор - средства вернутся отправителю.

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В статье: война с Россией
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