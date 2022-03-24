Western Union с 24 марта прекратила переводы денег в эрефию

С каждым днем изоляция немытой росии от цивилизованного мира продолжается все активнее.

Сегодня стало известно, что крупнейший сервис по переводу денег Western Union прекращает принимать платежи в эрефию.

Иначе говоря, денежные средства, которые отправили из рф все еще можно получить за границей без ограничений.

А вот при попытке отправить деньги в мордор - средства вернутся отправителю.