Western Union с 24 марта прекратила переводы денег в эрефию
Изоляция продолжается.
Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
С каждым днем изоляция немытой росии от цивилизованного мира продолжается все активнее.
Сегодня стало известно, что крупнейший сервис по переводу денег Western Union прекращает принимать платежи в эрефию.
Иначе говоря, денежные средства, которые отправили из рф все еще можно получить за границей без ограничений.
А вот при попытке отправить деньги в мордор - средства вернутся отправителю.
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