Уничтожение "Орска" было огромной целью – правда, одним лишь флагманом вмс рф не обошлось

Сегодня утром, 24 марта, появилась информация, что в порту временно оккупированного украинского города Бердянск был уничтожен огромный российский десантный корабль под негордым названием "Орск".

Интересно, что в январе 2020-го командир корабля Сергей Скворцов был награжден медалью за "возвращение Крыма".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала уничтожение корабля огромной целью. Она отметила, что грузоподъемность "Орска" позволяла перевозить до 20 танков, 45 БТРов или 400 человек личного состава, то есть десантников.

Кроме уничтоженного корабля оккупантов "Орск", повреждены еще такие корабли оккупантов как "Саратов" (пожар), "Куников" и "Новочеркасск" (солдаты спасаются бегством).