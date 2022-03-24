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В США готовятся реагировать на возможное применение фюрером оружия массового поражения

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Пока - только в теории.

В США готовятся реагировать на возможное применение фюрером оружия массового поражения

UA-Футбол
Новина українською

Весь мир осознает угрозу, которую представляет сумасшедший в уральском бункере.

В США, без лишней огласки, собрали специальный совет безопасности под кодовым названием Tiger Team.

Очевидно, главный вопрос на повестке - это подготовка сценариев реагирования на возможное применение путиным оружия массового поражения.

Это может быть как ядерное, так и химическое или биологическое оружие.

Сенаторы и специалисты по военному делу обсуждают порог, пересечение которого эрефией побудит НАТО к активным военным действиям.

Важно понимать, что применения оружия массового поражения даже в пределах Украины - затронет и страны альянса.

К примеру, проникновение радиации после ядерного удара в одну из соседних с Украиной стран НАТО будет расцениваться актом нападения.

Об этом вчера заявил сенатор Джек Рид, возглавляющий Комитет по вооруженным силам, предупредив власти рф о "последствиях", которые обязательно наступят.

Пока эксперты не видят реальных предпосылок к применению страной-террористом ядерного оружия.

Однако, постоянные заявления первых лиц рф о готовности применения "сил сдерживания" в ответ на любую "экзистенциальную угрозу" привели руководство Штатов в боевую готовность.

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В статье: война с Россией
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