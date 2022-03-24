В США готовятся реагировать на возможное применение фюрером оружия массового поражения
Пока - только в теории.
Весь мир осознает угрозу, которую представляет сумасшедший в уральском бункере.
В США, без лишней огласки, собрали специальный совет безопасности под кодовым названием Tiger Team.
Очевидно, главный вопрос на повестке - это подготовка сценариев реагирования на возможное применение путиным оружия массового поражения.
Это может быть как ядерное, так и химическое или биологическое оружие.
Сенаторы и специалисты по военному делу обсуждают порог, пересечение которого эрефией побудит НАТО к активным военным действиям.
Важно понимать, что применения оружия массового поражения даже в пределах Украины - затронет и страны альянса.
К примеру, проникновение радиации после ядерного удара в одну из соседних с Украиной стран НАТО будет расцениваться актом нападения.
Об этом вчера заявил сенатор Джек Рид, возглавляющий Комитет по вооруженным силам, предупредив власти рф о "последствиях", которые обязательно наступят.
Пока эксперты не видят реальных предпосылок к применению страной-террористом ядерного оружия.
Однако, постоянные заявления первых лиц рф о готовности применения "сил сдерживания" в ответ на любую "экзистенциальную угрозу" привели руководство Штатов в боевую готовность.
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