Россияне обстреляли Харьков ракетами с кораблей черноморского флота

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, как Харьков и область пережили предыдущие сутки – 23 марта.

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 44 артиллерийских, минометных, танковых удара. Это районы Северной Салтовки, Алексеевка, ХТЗ, центр города, Песочин, Циркуны, Чугуев, Русские Тишки, Кутузовка, Золочев, Старый Салтов.

По информации чиновника, враг обстрелял центр Харькова ракетами Калибр, выпущенными с кораблей черноморского флота россии. Отмечается повышенная активность противника в применении РСЗО "Град", "Ураган" – около 140 раз.

В результате обстрелов зафиксированы пожары на 6-9 этажах жилых домов, повреждения высотных жилых домов, пожары в частных секторах. Число пострадавших устанавливается.

Как рассказывает Синегубов, продолжаются бои в Изюмском районе. Хотя россияне и пытаются усиливаться на этом направлении, украинская армия отражает атаки, за сутки недалеко от Изюма ВСУ сбили еще два российских самолета.

"Вооруженные Силы Украины не отступают ни на метр, стоим до победы, она близко!", резюмирует свое сообщение Синегубов.