Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили свежие данные касательно гуманитарных коридоров

24 марта будут работать гуманитарные эвакуации по таким направлениям.

Донецкая область, эвакуация из Мариуполя в Запорожье:

1. Бердянск – Запорожье, место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27

В Бердянске планируется продолжить дозаправку частных авто жителей Мариуполя, двигающихся по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Будут доставлены продукты и медикаменты в штабы.

Маршруты эвакуации в Запорожской области:

2. Пологи – Запорожье, место собрания – Городской совет

3. Мелитополь – Запорожье, место сборов: Пожарная часть №9

Маршруты эвакуации в Киевской области:

4. Большая Дымерка – Бровары, место собрания: Дом сельсовета, ул. Бобрицкая, 1.

5. Богдановка – Бровары, место собрания: Сельский совет, ул. Богдана Хмельницкого, 219.

6. Макаров – Житомир, место собрания: Сельский совет, ул. Ростовского, 30.

7. Бервица – Бровары, из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где нужно будет перейти реку Трубеж в направлении улицы Совхозная.