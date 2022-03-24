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Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили свежие данные касательно гуманитарных коридоров

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Именно они отвечают за данное направление

Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили свежие данные касательно гуманитарных коридоров

ОП

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24 марта будут работать гуманитарные эвакуации по таким направлениям.

Донецкая область, эвакуация из Мариуполя в Запорожье:

1. Бердянск – Запорожье, место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27

В Бердянске планируется продолжить дозаправку частных авто жителей Мариуполя, двигающихся по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Будут доставлены продукты и медикаменты в штабы.

Маршруты эвакуации в Запорожской области:

2. Пологи – Запорожье, место собрания – Городской совет

3. Мелитополь – Запорожье, место сборов: Пожарная часть №9

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Маршруты эвакуации в Киевской области:

4. Большая Дымерка – Бровары, место собрания: Дом сельсовета, ул. Бобрицкая, 1.

5. Богдановка – Бровары, место собрания: Сельский совет, ул. Богдана Хмельницкого, 219.

6. Макаров – Житомир, место собрания: Сельский совет, ул. Ростовского, 30.

7. Бервица – Бровары, из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где нужно будет перейти реку Трубеж в направлении улицы Совхозная.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук Гуманитарные коридоры
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Источник:
t.me/kt20220224

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