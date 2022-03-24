Ирина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили свежие данные касательно гуманитарных коридоров
Именно они отвечают за данное направление
ОП
24 марта будут работать гуманитарные эвакуации по таким направлениям.
Донецкая область, эвакуация из Мариуполя в Запорожье:
1. Бердянск – Запорожье, место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27
В Бердянске планируется продолжить дозаправку частных авто жителей Мариуполя, двигающихся по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
Будут доставлены продукты и медикаменты в штабы.
Маршруты эвакуации в Запорожской области:
2. Пологи – Запорожье, место собрания – Городской совет
3. Мелитополь – Запорожье, место сборов: Пожарная часть №9
Маршруты эвакуации в Киевской области:
4. Большая Дымерка – Бровары, место собрания: Дом сельсовета, ул. Бобрицкая, 1.
5. Богдановка – Бровары, место собрания: Сельский совет, ул. Богдана Хмельницкого, 219.
6. Макаров – Житомир, место собрания: Сельский совет, ул. Ростовского, 30.
7. Бервица – Бровары, из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где нужно будет перейти реку Трубеж в направлении улицы Совхозная.
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