Ужасные кадры. Появилось свежее видео из почти разрушенного фашистами Мариуполя

Восточные варвары осознают свою полнейшую капитуляцию перед украинскими военными - потому продолжают с маниакальным упорством бомбить мирных жителей.

Особенно достается Мариуполю.

Ранее уже сообщалось, что город разрушен уже на 80-90 процентов, но продолжает держаться.

Сегодня журналист Денис Казанский опубликовал новое видео из некогда спокойного мирного города.