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Ужасные кадры. Появилось свежее видео из почти разрушенного фашистами Мариуполя

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Освободили так освободили.

Ужасные кадры. Появилось свежее видео из почти разрушенного фашистами Мариуполя

Фото: Daily Sabah

UA-Футбол
Новина українською

Восточные варвары осознают свою полнейшую капитуляцию перед украинскими военными - потому продолжают с маниакальным упорством бомбить мирных жителей.

Особенно достается Мариуполю.

Ранее уже сообщалось, что город разрушен уже на 80-90 процентов, но продолжает держаться.

Сегодня журналист Денис Казанский опубликовал новое видео из некогда спокойного мирного города.

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В статье: война с Россией
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