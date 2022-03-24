Ужасные кадры. Появилось свежее видео из почти разрушенного фашистами Мариуполя
Освободили так освободили.
Фото: Daily Sabah
Восточные варвары осознают свою полнейшую капитуляцию перед украинскими военными - потому продолжают с маниакальным упорством бомбить мирных жителей.
Особенно достается Мариуполю.
Ранее уже сообщалось, что город разрушен уже на 80-90 процентов, но продолжает держаться.
Сегодня журналист Денис Казанский опубликовал новое видео из некогда спокойного мирного города.
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