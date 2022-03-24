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Банки, стратегические отрасли и приемная дочь Лаврова. Британия расширила санкции против россии

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Давление на агрессора нарастает

Банки, стратегические отрасли и приемная дочь Лаврова. Британия расширила санкции против россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых санкциях против стратегических отраслей, банков и бизнес-элиты россии. Новый список насчитывает 65 фамилий и организаций. В общей сложности британский санкционный список перевалил за 1000 позиций.

Санкции направлены на тех, кто способствует вторжению России в Украину. В частности, под них попали банкиры Греф, Хасис (председатель Сбербанка и его заместитель) и Тиньков, банки Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, а также предприятия РЖД (железная дорога), Алроса (добыча), РусГидро (энергетика), РВК, группа Вагнера и другие.

В санкционный список также попала приемная дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Полина Ковалева, которая имеет собственности в Лондоне на 4 миллиона фунтов.

Также сообщается, что Великобритания вводит санкции против министерства обороны Беларуси и Минского тракторного завода.

Санкции подразумевают замораживание активов, запрет на поездки, транспортные ограничения и прочее.

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В статье: война с Россией
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