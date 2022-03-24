УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в отдаленные города россии
В тренде

Оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в отдаленные города россии

Общие новости
(2 голосов)

Террористы!

Оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в отдаленные города россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жителей Левобережного района украинского города Мариуполь начинают массово вывозить на территорию россии. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч граждан (половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе).

Оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Враги отбирают у людей паспорта и другие украинские документы. Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезены на территорию рф.

Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города.

Читайте такжеИрина Верещук и Кирилл Тимошенко предоставили свежие данные касательно гуманитарных коридоров

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/mariupolrada

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...