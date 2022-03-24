Оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в отдаленные города россии

Жителей Левобережного района украинского города Мариуполь начинают массово вывозить на территорию россии. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч граждан (половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе).

Оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Враги отбирают у людей паспорта и другие украинские документы. Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезены на территорию рф.

Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города.