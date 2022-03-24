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Кулеба назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины

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Кулеба назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El País заявил о том, что Украина потребует от других государств "гарантий безопасности", если пойдет на условия России по невступлению в НАТО.

По просьбе журналистов объяснить, что именно подразумевается под "гарантиями безопасности", Кулеба заявил:

"Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является 5-я статья, в которой говорится, что если кто-то на нее нападет, все остальные члены (альянса – ред.) будут ее защищать. Мы хотим чего-то подобного. То есть, если кто-то нападет на Украину, страны, которые предоставят свои гарантии безопасности, в течение 24 часов должны будут отправить все необходимое вооружение, принять Резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и ввести санкции", - ответил Кулеба.

По словам министра, на этот счет Украина ведет переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией: "Они положительно отнеслись к этой идее. Это все еще обсуждается, но я доволен нашей первоочередной реакцией".

В то же время оценивая ход переговоров с Россией, отметил, что Москва требует от Украины неприемлемых уступок: "Россия хочет обсудить требования, о которых говорил Путин в начале агрессии. Это бред! Иногда они даже не могут объяснить, что имеют в виду".

В то время Украину интересуют всего три вещи, подчеркнул Кулеба. Это гарантии безопасности, признание территориальной целостности в пределах Крыма и Донбасса и прекращение огня и вывод вражеских войск. Серьезного прогресса по каким-то важным и принципиальным вопросам, по его словам, до сих пор нет.

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В статье: война с Россией
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