"рф инвестировала в смерть, пока мир вкладывал в жизнь". Зеленский выступил на саммите НАТО

Сегодня, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО.

"НАТО должно понимать – сейчас мы в "серой зоне". Между Западом и россией. Но мы светлые люди! И мы защищаемся уже месяц! Месяц героического сопротивления. Месяц самых черных страданий. Месяц безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней – всей архитектуры глобальной безопасности. Все это – на виду у всего мира".