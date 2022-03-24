"рф инвестировала в смерть, пока мир вкладывал в жизнь". Зеленский выступил на саммите НАТО
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Сегодня, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО.
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"НАТО должно понимать – сейчас мы в "серой зоне". Между Западом и россией. Но мы светлые люди! И мы защищаемся уже месяц! Месяц героического сопротивления. Месяц самых черных страданий. Месяц безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней – всей архитектуры глобальной безопасности. Все это – на виду у всего мира".
"Мы не в Альянсе, мы не одно из 30 государств под зонтиком общей защиты. Десятки лет рф накапливала военные ресурсы, инвестировала в смерть, пока остальной мир вкладывался в жизнь".
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