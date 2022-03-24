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Командование МП назвало командиров двух кораблей, подбитых в Бердянске. Они предали Украину

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(8 голосов)

Хорошо, что они уже не с нами

Командование МП назвало командиров двух кораблей, подбитых в Бердянске. Они предали Украину

ВДК Саратов - фото з відкритих джерел

Новина українською

Командование морской пехоты сообщило, что командиры двух десантных кораблей, подбитых в четверг, 24 марта в Бердянске, из числа предателей Украины.

Командир ВДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Его "товарищ" капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир БДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК "Константин Ольшанский".

"Сегодня все мы видели, как корабли бежали из порта Бердянска. На "Саратове" пожар, сдетонировал БК. На "Новочеркасске" 3 погибших и 3 раненых. Вот что бывает, когда берешь на службу предателей. Они слабы, в 2014 году не устояли и взяли 30 серебряников, и сегодня благодаря их "профессионализму" у рашистов еще два БДК потеряли боеспособность. Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть чуть-чуть отбелить свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже награду какую-нибудь дадим. В противном случае, приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска"", - говорится в сообщении командования морской пехоты.

Заметим, что, по информации СМИ, корабль "Саратов" из-за угрозы взрыва боекомплекта был затоплен на глубине 5 метров.

Напомним, что в результате атаки ВСУ был уничтожен большой десантный корабль "Орск", который мог перевозить до 20 танков, 45 БТРов или 400 человек личного состава, то есть десантников.

Ранее стало известно, что возле Мариуполя был убит заместитель командующего черноморским флотом России Андрей Палий, который родился и учился в Украине, но в 1993-м отказался присягать украинскому народу и уехал на россию.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
24.03.2022 в 15:00
Добре починати день з такої гарної новини.
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