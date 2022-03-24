Подоляк: россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу"

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал очередной комментарий в своем Telegram-канале.

"россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу". Причина – слишком высокие потери в личном составе и технике. А также – отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Все это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство рф пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена".

"Именно эта потребность сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения) россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику. Происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов – для создания у них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф".