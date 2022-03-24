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Украинские военные оттеснили фашистов на границу Николаевской и Херсонской областей

Общие новости
(3 голосов)

Очередной успех ЗСУ.

Украинские военные оттеснили фашистов на границу Николаевской и Херсонской областей

Корабелов

UA-Футбол
Новина українською

Отважные украинские воины продолжают не только успешно отбивать атаки восточных фашистов, но и теснят варваров со своих территорий.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким отчитался о последних успехах наших ребят.

"В первую неделю войны враг заходил в Вознесенск, а сейчас мы ведем бои уже на границе Николаевской и Херсонской областей", - написал Ким.

Напоминим, утро также началось с хороших новостей - в Бердянске ВСУ уничтожили десантный российский корабль "Орск".

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В статье: война с Россией
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