Украинские военные оттеснили фашистов на границу Николаевской и Херсонской областей
Очередной успех ЗСУ.
Корабелов
Отважные украинские воины продолжают не только успешно отбивать атаки восточных фашистов, но и теснят варваров со своих территорий.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким отчитался о последних успехах наших ребят.
"В первую неделю войны враг заходил в Вознесенск, а сейчас мы ведем бои уже на границе Николаевской и Херсонской областей", - написал Ким.
Напоминим, утро также началось с хороших новостей -
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