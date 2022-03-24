Украинские военные оттеснили фашистов на границу Николаевской и Херсонской областей

Отважные украинские воины продолжают не только успешно отбивать атаки восточных фашистов, но и теснят варваров со своих территорий.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким отчитался о последних успехах наших ребят.

"В первую неделю войны враг заходил в Вознесенск, а сейчас мы ведем бои уже на границе Николаевской и Херсонской областей", - написал Ким.