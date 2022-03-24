Санкции в действии: 20 предприятий ВПК на россии приостановили деятельность
Враг начал забирать технику у украинских предпринимателей и фермеров
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ в своей дневной сводке сообщает, что за последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей.
В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии «Вымпел».
Также Генштаб сообщает, что с целью восстановления боеспособности, руководством вооруженных сил российской федерации принят ряд решений о снятии с хранения и направлении в восстанавливающие боеспособность воинские части устаревшей бронетехники.
На временно занятых врагом территориях фиксируются нередкие случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров.
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