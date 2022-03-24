УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Санкции в действии: 20 предприятий ВПК на россии приостановили деятельность
В тренде

Санкции в действии: 20 предприятий ВПК на россии приостановили деятельность

Общие новости
(1 голосов)

Враг начал забирать технику у украинских предпринимателей и фермеров

Санкции в действии: 20 предприятий ВПК на россии приостановили деятельность

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в своей дневной сводке сообщает, что за последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей.

В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии «Вымпел».

Также Генштаб сообщает, что с целью восстановления боеспособности, руководством вооруженных сил российской федерации принят ряд решений о снятии с хранения и направлении в восстанавливающие боеспособность воинские части устаревшей бронетехники.

На временно занятых врагом территориях фиксируются нередкие случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров.

Читайте такжеГенштаб ВСУ сообщил, что рф для доукомплектования привлекает вернувшихся после командировки из Сирии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...