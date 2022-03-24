НАТО создает четыре новые боевые группы в Восточной Европе из-за России

В четверг, 24 марта состоялся внеочередной саммит глав государства и правительств 30 членов НАТО, по итогам которого Альянс озвучил ряд важных решений, принятых в контексте нападения России на Украину.

Как говорится в официальном заявлении Альянса, в ответ на действия России были активированы планы обороны НАТО, развернуты элементы Сил реагирования НАТО и размещены 40 000 военнослужащих на восточном фланге, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы под непосредственным командованием НАТО при поддержке национальных развертываний союзников.

НАТО также создает четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В Альянсе подчеркнули, что меры «остаются превентивными, пропорциональными и не эскалаторными».

«Теперь мы ускорим трансформацию НАТО для более опасной стратегической реальности, в том числе за счет принятия следующей Стратегической концепции в Мадриде. В свете самой серьезной угрозы евроатлантической безопасности за последние десятилетия мы также значительно укрепим нашу долгосрочную позицию сдерживания и обороны и будем развивать весь спектр готовых сил и средств, необходимых для поддержания надежного сдерживания и обороны. Эти шаги будут поддержаны расширенными учениями с повышенным вниманием к коллективной обороне и оперативной совместимости», говорится в заявлении.

Страны НАТО также объявили об расширении кибер-возможностей и средств защиты и повышении способности реагировать на дезинформацию. «Мы также повысим нашу готовность к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам. Дальнейшие решения мы примем, когда встретимся в Мадриде», заявляет Альянс.

В связи с принятыми решениями союзники существенно увеличат свои расходы на оборону.

Завершается заявление следующим образом: «Неспровоцированная война России против Украины представляет собой фундаментальный вызов ценностям и нормам, которые принесли безопасность и процветание всем на европейском континенте. Решение президента путина напасть на Украину является стратегической ошибкой с серьезными последствиями также для россии и российского народа. Мы по-прежнему едины и полны решимости противостоять агрессии России, помогать правительству и народу Украины и защищать безопасность всех союзников».