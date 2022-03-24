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Русня атаковала из оружия дальнего действия пункт гуманитарной помощи в Харькове. Есть жертвы

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Государство-террорист не останавливается

Русня атаковала из оружия дальнего действия пункт гуманитарной помощи в Харькове. Есть жертвы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты", у которого гражданские получали гуманитарную помощь. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегуб в телеграмм.

"В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", у которого харьковчане получали гуманитарную помощь. По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 - ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Количество жертв устанавливается", - написал Синегубов.

Напомним, что Харьков сейчас переживает массированные обстрелы. За последнюю сутки по украинскому городу враг нанес 44 артиллерийских, минометных и танковых удара.

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В статье: война с Россией
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