Русня атаковала из оружия дальнего действия пункт гуманитарной помощи в Харькове. Есть жертвы

Российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты", у которого гражданские получали гуманитарную помощь. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегуб в телеграмм.

"В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", у которого харьковчане получали гуманитарную помощь. По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 - ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Количество жертв устанавливается", - написал Синегубов.