До 20 лет. Рада ввела уголовную ответственность за съемку объектов ВСУ и передвижение техники
Стоит думать, что снимаешь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон по обеспечению противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещения международной военной помощи в Украине, движение, перемещения или размещения Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.
Распространение информации о направлении, перемещение международной военной помощи в Украине, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, или без получения письменного разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Украины на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Распространение информации о перемещении, движение или расположение Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, или без получения письменного разрешения Генерального штаба Вооруженных сил Украины на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительной сговору группой лиц, или из корыстных мотивов, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины или незаконным вооруженным формированием, или если они вызвали тяжелые последствия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
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