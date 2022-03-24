Состоялся первый полноценный обмен военнопленными. На родину возвращаются 29 украинцев
10 военнослужащих и 19 гражданских моряков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня по приказу Президента Украины Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Об этом у себя в фейсбуке сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
Полного списка возвращенных украинцев чиновница не приводит. Известно, что в обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих.
Кроме того, возвращаются на Родину гражданские военные из спасательного судна "Сапфир". В обратном направлении Украина отправила российских моряков, которых спасли под Одессой.
"Мы отправили к русским 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна у Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции", - написала Верещук.
Напомним, что почти неделю назад, 19 марта, Верещук говорила, что в Украине
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