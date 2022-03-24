Зеленский: рф создала такое количество кризисов, что это превратилось в проблему для всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в видеоформате выступил перед лидерами "Большой семерки". Во время своей речи Зеленский сказал, что россия сейчас стала главной проблемой мира и чем дольше затягивается война, тем больше продовольственный кризис ожидает весь мир, цитирует Президента его официальный сайт.

"За прошедшие годы российское государство успело создать такое количество кризисов и такую нестабильность, что сейчас это превратилось в главную проблему для всего мира. На проблему, которая только нарастает. И мы с вами еще даже не догадываемся, сколько еще таких срочных саммитов придется провести, прежде чем созданные Россией проблемы будут решены.

Европа переживает войну, каждый день которой полон военными преступлениями российских войск. Сегодня утром я получил информацию о том, что российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы. Вполне реальная угроза масштабного применения Россией химического оружия на территории Украины.

Мы стараемся выяснить точное количество депортированных украинцев. Людей, которых Россия принудительно ежедневно вывозит на свою территорию, лишает документов - все забирается, средства связи и распределяет по своим регионам. И еще и потом пытается мобилизовать их в свою армию! Незаконно похищает детей. По нашим данным, уже более двух тысяч!

Украинские города - Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка и другие - выглядят так, будто произошла глобальная катастрофа. Настолько они разбиты. Дороги из этих городов, по которым спасались люди, напоминают съемочную площадку постапокалиптического фильма с сотнями сожженных и расстрелянных машин. Но это действительно так: произошла глобальная катастрофа! Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям.

Но это только начало. За этой войной может прийти глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. А следовательно, во многих странах Азии, Африки, даже в Европе могут возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам, с ценами на продовольствие. Это однозначно завершится политической дестабилизацией. Может, в этом - также цель российского руководства? Мне это не известно.

Мы все должны действовать немедленно! Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока мир не предстал перед еще большим уровнем проблем.

Лучше сейчас усилить санкции против России настолько, насколько это надо, чтобы остановить ее военную машину, чем потом разбираться с последствиями продовольственно-политической безопасности глобального кризиса, невиданных вызовов! Если да, то нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города. Российские банки и, главное, Центробанк России должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы. Военные преступники должны остаться вообще без денег! А их замороженные активы должны превратиться в частности на репарации для восстановления Украины. Лучше сейчас дать Украине такую поддержку оружием, в котором мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще для других стран. Мы понимаем - это Грузия, Молдова, страны Балтии, Польша, страны Центральной Азии.

Чем быстрее произойдет именно так, как мы просим, тем скорее на востоке Европы будет мир. Это в наших интересах. Это и в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Потому что демократии должны уметь защищать себя. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть", - сказал Зеленский.