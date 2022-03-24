В Офисе президента объяснили слова Зеленского о референдуме, как "компромиссе с рф"

Советник главы офиса Президента Украины и член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк пояснил в интервью nv.ua, что означали слова Владимира Зеленского о референдуме, как возможном компромиссе с рф. Напомним, что на днях Президент Украины в интервью общественному вещателю отметил, что вопрос по ОРДЛО и Крыму может решаться путём всеукраинского референдума.

"Президент все правильно говорит. В отличие от РФ Украина имеет другую конструкцию государства. У нас государство как институция не может единолично принимать какие-либо фундаментальные решения. Наше государство общается с обществом. Мы даем возможность обществу принять решение: будет так или иначе. И в этом есть наша особенность в отличие от Российской Федерации: они могут решением президента Путина, например, принять что угодно. В Украине так не работает. Мы это объясняем коллегам по переговорному процессу, странам, которые могут быть гарантами безопасности, и оппонентам по переговорному процессу — русским. Украина очень прозрачная и демократическая страна. Если мы хотим какие-либо изменения, мы должны вынести это на обсуждение общества. Если общество примет это и скажет "вот вам мандат", мы будем так действовать. Если общество скажет «нет», то мы не можем сломать это общество.

Президент сказал только о том, что есть такая форма, как референдум, и что мы будем двигаться в этом направлении. Есть референдум, есть парламентское обсуждение. Нет единоличного принятия решения. Это ключевое, что сказал президент, потому что мы страна свободная, в отличие от Российской Федерации", - отметил Подоляк.