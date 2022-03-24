В ВРУ сообщили, сколько рашисты уже депортировали украинцев на россию
Украинцев отправляют в фильтрационные лагеря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время очередного брифинга в "Украинском медиа центре" сообщила, что фашистские войска не согласовывают с Украиной "зеленых коридоров", в то же время сами принудительно вывозят украинцев в росию. На данный момент известно, что депортированы около 402 тысяч человек, из них - 84 000 дети.
"Есть информация, что принудительно с Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской российские оккупанты вывозят наших граждан в рф.
Как это происходит. Приходят к людям в бомбоубежище на левом берегу Мариуполя, заставляют садиться в автобус и вывозят в город Таганрог. С ними работают сотрудники ФСБ и требуют сведения об украинских военных. Затем их сажают на поезд и вывозят в город Сузань Владимирской области.
Сегодня такое происходит каждый день. Если верить рф, то сегодня подтвердили, что 402 тысячи вывезли из Украины именно в рф. Людей удерживают в фильтрационных лагерях в Донецкой области, затем вывозят в рф различными средствами. Тех, у кого нет родственников в рф, снова отправляют в фильтрационные лагеря. Те же, кто соглашается сотрудничать, им выдают справку, что они два года не могут никуда уезжать.
Места [депортации] могут быть разными: Омск, Томск или Сахалин.
В ВСУ нет доступности к левобережной части Мариуполя. Поэтому оккупанты сами создают гуманитарные коридоры и вывозят наших граждан, чтобы поставить пропагандистскую картинку. Хотя они нам не дают ни одного коридора сделать, чтобы безопасно людей вывезти. Люди не могут ничего сказать: они вывозят пожилых женщин и детей. Они вывезли 402 тысячи, из них 84 тысяч детей. Нам сейчас неизвестно, что с ними: или это пропагандистские цифры, или действительно так и есть.
Мы возмущены тем, что их вывозят и они в опасности. Люди жалуются, что не имеют еды, воды, спят в детском саду просто на щитах каких-то", - сказала Денисова.
Популярное сейчас
- Командование МП назвало командиров двух кораблей, подбитых в Бердянске. Они предали Украину
- Днепряне по арендам, центрбек Черноморца вернулся в Кальмар. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- "Наш маленький украинец". Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом
- А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 01:11 Украинские Генштаб ВСУ сообщил, что рф для доукомплектования привлекает вернувшихся после командировки из Сирии
- 00:57 Украинские А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- 00:50 Украинские Зеленский: Мы продержались уже в разы дольше, чем враг рассчитывал