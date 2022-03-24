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В ВРУ сообщили, сколько рашисты уже депортировали украинцев на россию

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(1 голосов)

Украинцев отправляют в фильтрационные лагеря

В ВРУ сообщили, сколько рашисты уже депортировали украинцев на россию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время очередного брифинга в "Украинском медиа центре" сообщила, что фашистские войска не согласовывают с Украиной "зеленых коридоров", в то же время сами принудительно вывозят украинцев в росию. На данный момент известно, что депортированы около 402 тысяч человек, из них - 84 000 дети.

"Есть информация, что принудительно с Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской российские оккупанты вывозят наших граждан в рф.

Как это происходит. Приходят к людям в бомбоубежище на левом берегу Мариуполя, заставляют садиться в автобус и вывозят в город Таганрог. С ними работают сотрудники ФСБ и требуют сведения об украинских военных. Затем их сажают на поезд и вывозят в город Сузань Владимирской области.

Сегодня такое происходит каждый день. Если верить рф, то сегодня подтвердили, что 402 тысячи вывезли из Украины именно в рф. Людей удерживают в фильтрационных лагерях в Донецкой области, затем вывозят в рф различными средствами. Тех, у кого нет родственников в рф, снова отправляют в фильтрационные лагеря. Те же, кто соглашается сотрудничать, им выдают справку, что они два года не могут никуда уезжать.

Места [депортации] могут быть разными: Омск, Томск или Сахалин.

В ВСУ нет доступности к левобережной части Мариуполя. Поэтому оккупанты сами создают гуманитарные коридоры и вывозят наших граждан, чтобы поставить пропагандистскую картинку. Хотя они нам не дают ни одного коридора сделать, чтобы безопасно людей вывезти. Люди не могут ничего сказать: они вывозят пожилых женщин и детей. Они вывезли 402 тысячи, из них 84 тысяч детей. Нам сейчас неизвестно, что с ними: или это пропагандистские цифры, или действительно так и есть.

Мы возмущены тем, что их вывозят и они в опасности. Люди жалуются, что не имеют еды, воды, спят в детском саду просто на щитах каких-то", - сказала Денисова.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2022 в 19:29
Что бы потом своим зомбированным рисовать картинку про бегство от бандерофашистов.
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Extrim4ik (Extreme)
24.03.2022 в 19:14
Мрази российские... Это не спасение, не освобождение... Это очередное насилие, психологическое... Никто из людей украинского народа не станет ничего говорить своим врагам, оккупантам, об своих, украинских защитниках
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