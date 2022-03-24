США готовит ответ на использование рф химического оружия

Президент США Джо Байден сообщил, что США или НАТО готовы ответить, если страна-террорист будет применять химическое оружие во время войны в Украине. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе на вопрос одного из журналистов.

"Мы ответим, если он его [химическое оружие] использует. Характер ответа будет зависеть от характера использования.

Путин занимался расколом НАТО. Мои разговоры с ним в декабре и начале января дали мне понять, что он не думал, что мы можем поддерживать такую сплочённость. НАТО не был никогда более объединённым, чем сейчас. Путин становится абсолютной противоположностью того, что он хотел получить, ввязываясь в войну с Украиной.

США выделили на поддержку Украине более 2 млрд долларов военной помощи с того момента, как я стал президентом. И сегодня я объявляю, что США готовы выделить ещё более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь, чтобы протянуть руку помощи миллионам украинцев, которые страдают от войны", - сказал Байден.