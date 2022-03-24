УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США готовит ответ на использование рф химического оружия
В тренде

США готовит ответ на использование рф химического оружия

Общие новости
(1 голосов)

Путин не смог расколоть НАТО, говорит глава Белого дома

США готовит ответ на использование рф химического оружия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден сообщил, что США или НАТО готовы ответить, если страна-террорист будет применять химическое оружие во время войны в Украине. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе на вопрос одного из журналистов.

"Мы ответим, если он его [химическое оружие] использует. Характер ответа будет зависеть от характера использования.

Путин занимался расколом НАТО. Мои разговоры с ним в декабре и начале января дали мне понять, что он не думал, что мы можем поддерживать такую сплочённость. НАТО не был никогда более объединённым, чем сейчас. Путин становится абсолютной противоположностью того, что он хотел получить, ввязываясь в войну с Украиной.

США выделили на поддержку Украине более 2 млрд долларов военной помощи с того момента, как я стал президентом. И сегодня я объявляю, что США готовы выделить ещё более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь, чтобы протянуть руку помощи миллионам украинцев, которые страдают от войны", - сказал Байден.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что российские террористы сегодня применяли фосфорные бомбы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...