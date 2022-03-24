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Это фиаско, братан. Российский вертолет на Харьковщине уничтожил огромное количество своей же техники

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(7 голосов)

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Это фиаско, братан. Российский вертолет на Харьковщине уничтожил огромное количество своей же техники

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска хорошо справляются не только с войной против гражданских, но и против самих себя. На этот раз пилоты российского вертолета нанесли прицельный удар по селу Малая Рогань, где располагались как раз часть войск страны-террориста.

Как сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, сегодня утром российский вертолет качественно отработал свои же позиции: уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупантов. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков с артиллерийского вооружения и РСЗВ.

Напомним, что до сих пор российская авиация уже дважды наносила удары по своим же позициям, а однажды на Киевщины состоялся танковый бой между войсками Оркостану.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2022 в 20:26
Наверное единственный вертолёт, выживший после Чернобаевки. Крыша поехала...
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+4
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
24.03.2022 в 20:42
Ещё и так удачно поехала... А ещё рассказывают, что мы сами себя бомбим... Ахах ...
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+1
0
Caballero (DC)
24.03.2022 в 20:51
Это новообразованный легион "Свобода России" (аналог РОА Власова)
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+2
0

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