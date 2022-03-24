Это фиаско, братан. Российский вертолет на Харьковщине уничтожил огромное количество своей же техники
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска хорошо справляются не только с войной против гражданских, но и против самих себя. На этот раз пилоты российского вертолета нанесли прицельный удар по селу Малая Рогань, где располагались как раз часть войск страны-террориста.
Как сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, сегодня утром российский вертолет качественно отработал свои же позиции: уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупантов. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков с артиллерийского вооружения и РСЗВ.
Напомним, что до сих пор российская авиация уже дважды
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