Это фиаско, братан. Российский вертолет на Харьковщине уничтожил огромное количество своей же техники

Российские войска хорошо справляются не только с войной против гражданских, но и против самих себя. На этот раз пилоты российского вертолета нанесли прицельный удар по селу Малая Рогань, где располагались как раз часть войск страны-террориста.

Как сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, сегодня утром российский вертолет качественно отработал свои же позиции: уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупантов. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков с артиллерийского вооружения и РСЗВ.