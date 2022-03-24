Враг десять дней прощупывает границу Херсонской и Днепропетровской областей - Вилкул
Оккупант за десять дней не продвинулся ни на один метр
Фото: facebook.com/OleksandrVilkul
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг не оставляет надежд подобраться поближе к городу. Однако последние десять дней он только "прощупывает" границу Херсонской и Днепропетровской областей.
"Мы уже десятый день находимся на линии соприкосновения. Наши военные ведут бои на периметре Криворожского района, это плюс-минус граница Днепропетровской и Херсонской областей. То есть каждый день происходят определённые боестолкновения. Нельзя сказать, что это были попытки штурма. Это были попытки колнами от 5 до 20 единиц техники прощупать бреши. Но боестолкновения идут десятый день на расстоянии 17-40 км от Криворого Рога по периметру. Нами построены достаточно серьёзные укреп. районы. Поэтому враг не продвинулся за десять дней ни на один метр", - сказал Вилкул во время единого телемарафона.
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