Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск
Орки продолжают пакостить от бессилия
Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин выступил с заявлением, в котором рассказал об очередном зверстве российских террористов. По словам Камышина, орки обстреляли эвакуационный поезд.
"Эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева.
В трех вагонах выбило окна.
По оперативным данным, пострадавших нет. Ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров. Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко.
Враг в который раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть.
Я снова прошу весь цивилизованный мир – помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы проделаем", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 24-го марта, между Украиной и россией впервые на протяжении полномасштабной войны состоялся официальный обмен пленными.
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