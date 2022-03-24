Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин выступил с заявлением, в котором рассказал об очередном зверстве российских террористов. По словам Камышина, орки обстреляли эвакуационный поезд.

"Эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева.

В трех вагонах выбило окна.

По оперативным данным, пострадавших нет. Ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров. Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко.

Враг в который раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть.

Я снова прошу весь цивилизованный мир – помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы проделаем", - говорится в сообщении.