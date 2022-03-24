Ход путина не сработал. Европа не позволит россии продавать нефть и газ за рубли

Вчера, 23-го марта, президент страны-террористки россии владимир путин заявил, что принял решение принимать оплату за газ и нефть от "недружественных" стран в рублях. Подходящий механизм должны были выработать соответствующие структуры.

Однако, такое решение получило сопротивление среди клиентов российской федерации. Сначала несогласие с решением платить в рублях выразил австрийский концерн, опираясь на действующие контракты. Дальше с нежеланием идти на русском поводке выступили балтийские страны, Словения и Польша. Затем включились и тяжеловесы типа Франции и Германии.

И вот сегодня имеем четкую позицию всего европейского сообщества.

О том, что россиянам не удастся шантажировать Европу своими энергоносителями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Такое решение [платить в рублях, – примечание] стало бы односторонним, что является нарушением условий соглашения, – пояснила глава Европейской комиссии. – Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходили".

Добавим, что США работают над вопросом введения эмбарго на российские энергоносители. Это может стать одним из самых ощутимых ударов по российской экономике.