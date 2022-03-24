Юбилей. Рашистов в десятый раз "накрыли" в Чернобаевке
Это просто невероятно
Фото: chornobay-rada.gov.ua / Автор невідомий
Сегодня, 24го марта, рашистские оккупационные войска в десятый раз попали под обстрелы со стороны ВСУ в Чернобаевке. По крайней мере, об этом написал в своем телеграмм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Детали выясняются.
Отметим, что Виталий Ким ранее сообщал, что рашистские войска были оттеснены на границу между Николаевской и Херсонской областями, и ВСУ идут в наступление. Чернобаевка то и дело используется русскими как транспортный и логистический узел, ведь другой локации для дозаправки, обслуживания, поставки и других функций для их техники в этом районе нет.
Также информацию о Чернобаевке подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост – убегают! Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь!", - написал Арестович.
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