Юбилей. Рашистов в десятый раз "накрыли" в Чернобаевке

Сегодня, 24го марта, рашистские оккупационные войска в десятый раз попали под обстрелы со стороны ВСУ в Чернобаевке. По крайней мере, об этом написал в своем телеграмм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Детали выясняются.

Отметим, что Виталий Ким ранее сообщал, что рашистские войска были оттеснены на границу между Николаевской и Херсонской областями, и ВСУ идут в наступление. Чернобаевка то и дело используется русскими как транспортный и логистический узел, ведь другой локации для дозаправки, обслуживания, поставки и других функций для их техники в этом районе нет.

Также информацию о Чернобаевке подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.