СМИ: Азербайджанские войска пошли в наступление в Карабахе, воспользовавшись ослабленными российскими позициями
Под шумок
фото из открытых источников
Азербайджанские местные СМИ сообщают о том, что в четверг, 24-го марта, азербайджанские войска пошли в наступление в Карабахе, что является спорной территорией с Арменией. С 2020-го года там базировались "миротворческие" войска россии (на самом деле, страна-агрессор в своем стиле разожгла огонь противостояния и создала "черную зону"), но теперь позиции ослабли из-за отправки российских солдат на войну в Украину.
По сообщениям СМИ, Азербайджан уже занял село Фарух (Парух), а в соседнем селе Пирляр (Храморт) собираются армяне для обороны.
Добавим, что чуть раньше информацию о наступлении азербайджанских войск в Карабахе распространили армянские СМИ, но Азербайджан опровергал эти сообщения. Сейчас Минобороны Азербайджана сдержанно комментирует информацию: "Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку".
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