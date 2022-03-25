Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки

Предыдущие сутки для Воздушных Сил ВСУ были крайне удачными – одних только вражеских самолетов подбили семь штук. А вот сутки 24-го марта прошли спокойнее – минус один самолет у врага, минус один беспилотник.

Но работа крайне важна, ведь были перехвачены и обезврежены четыре крылатых ракеты. Если бы они достигли целей, разрушения было бы больше.