Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки
И за это спасибо
фото - фейсбук
Предыдущие сутки для Воздушных Сил ВСУ были крайне удачными – одних только вражеских самолетов подбили семь штук. А вот сутки 24-го марта прошли спокойнее – минус один самолет у врага, минус один беспилотник.
Но работа крайне важна, ведь были перехвачены и обезврежены четыре крылатых ракеты. Если бы они достигли целей, разрушения было бы больше.
"24-го марта российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, наращивая присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки", - говорится в сообщении на фейсбук-странице Воздушных Сил ВСУ.
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