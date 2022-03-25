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Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки

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И за это спасибо

Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Предыдущие сутки для Воздушных Сил ВСУ были крайне удачными – одних только вражеских самолетов подбили семь штук. А вот сутки 24-го марта прошли спокойнее – минус один самолет у врага, минус один беспилотник.

Но работа крайне важна, ведь были перехвачены и обезврежены четыре крылатых ракеты. Если бы они достигли целей, разрушения было бы больше.

"24-го марта российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, наращивая присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки", - говорится в сообщении на фейсбук-странице Воздушных Сил ВСУ.

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