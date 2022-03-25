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Генштаб ВСУ: Противник в очередной раз попытается блокировать столицу Украины

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Генштаб ВСУ: Противник в очередной раз попытается блокировать столицу Украины

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 29-х суток полномасштабного вторжения россии в Украину. Главное, что следует выделить – это информация о попытке ворота возобновить попытку блокады Киева.

"Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления", - пишет Генштаб.

Также стоит отметить временный контроль орками сухопутной границы между ростовской областью рф и ВОТ АР Крым: "Противнику удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе, относительно продолжения временного удержания сухопутного коридора между ростовской областью и ВОТ АР Крым".

Но есть и приятные новости: на некоторых направлениях россия не просто отступает, а едва уносит ноги с огромными потерями.

"Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию российской федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава".

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В статье: война с Россией
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