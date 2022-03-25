Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 29-х суток войны с россией записал короткое видеообращение к народу. Короткое, но важное.

Среди прочего, глава государства рассказал о дипломатическом фронте:

"Сегодня я сделал несколько важных обращений. К участникам саммита НАТО, саммита Большой семерки, к саммиту лидеров Евросоюза. К парламенту Швеции.

Говорил с президентом Литвы Науседой, премьер-министром Израиля Беннеттом, премьер-министром Британии Джонсоном. Все ради того, чтобы россия поняла одно: нужно искать мир. Проинформировал президента Египта о текущей ситуации".