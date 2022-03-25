Зеленский наградил званием Героя еще четыре украинских города
Заслужили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 29-х суток войны с россией записал короткое видеообращение к народу. Короткое, но важное.
Среди прочего, глава государства рассказал о дипломатическом фронте:
"Сегодня я сделал несколько важных обращений. К участникам саммита НАТО, саммита Большой семерки, к саммиту лидеров Евросоюза. К парламенту Швеции.
Говорил с президентом Литвы Науседой, премьер-министром Израиля Беннеттом, премьер-министром Британии Джонсоном. Все ради того, чтобы россия поняла одно: нужно искать мир. Проинформировал президента Египта о текущей ситуации".
Также Зеленский своим указом наградил украинских защитников и защитниц: кто-то получил "Героя", кто-то был удостоен государственных наград.
И что важно: еще четыре украинских города стали городами-Героями: Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев.
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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